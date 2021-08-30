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Кабмин выделит из резервного фонда деньги на выплаты пенсионерам

Газета.Ruиещё 25
1 час назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 433 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом говорится на сайте правительства России. В сообщении уточняется, что деньги получат около 43 млн пенсионеров. Ранее премьер-министр отметил, что выплаты необходимо организовать таким образом, чтобы пенсионеры получили средства без дополнительных заявлений и формальностей. По словам Мишустина, данные выплаты в первую очередь призваны компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября.

Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»
Фото: ТАССТАСС
Личный счет,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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