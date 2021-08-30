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Эксперт объяснил, почему россияне переплачивают за ЖКХ

Лера Букина
55 минут назад

Переплата за жилищно-коммунальные услуги зачастую происходит по причине неумения экономить, технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов, заявил РИА Недвижимость директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

Если не прибегать к экономии света, воды или газа, можно столкнуться с переплатой, указал он.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», – отметил Шепс.

По словам эксперта, еще одна проблема – технические проблемы с оборудованием в квартире. Речь может идти о незаметно подтекающем сливном бочке унитаза или капающем на кухне кране.

Эксперт рассказала об экономии на услугах ЖКХ

Шепс указал и на низкую энергоэффективность зданий, ведь большинство жителей многоквартирных домов в России не могут регулировать вручную температуру в помещениях зимой.

«Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель», – подчеркнул специалист.

Кроме того, из-за отсутствия счетчиков в квартирах начисление за ресурс производится по нормативам, что значительно выше в цене. Так, переплата может составить около 1,5 тысячи рублей в месяц. Затраты на покупку и установку счетчика окупаются за 3-4 месяца, заключил Шепс.

Тарифы на тепло и воду в России в ближайшие годы будут расти, но не более чем на 4%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

Личный счет,Видео,Минэкономразвития,РИА Новости,
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