Эксперт объяснил, почему россияне переплачивают за ЖКХ

Переплата за жилищно-коммунальные услуги зачастую происходит по причине неумения экономить, технических поломок в квартире и общей низкой энергоэффективности домов, заявил РИА Недвижимость директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

Если не прибегать к экономии света, воды или газа, можно столкнуться с переплатой, указал он.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», – отметил Шепс.

По словам эксперта, еще одна проблема – технические проблемы с оборудованием в квартире. Речь может идти о незаметно подтекающем сливном бочке унитаза или капающем на кухне кране.

Шепс указал и на низкую энергоэффективность зданий, ведь большинство жителей многоквартирных домов в России не могут регулировать вручную температуру в помещениях зимой.

«Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель», – подчеркнул специалист.

Кроме того, из-за отсутствия счетчиков в квартирах начисление за ресурс производится по нормативам, что значительно выше в цене. Так, переплата может составить около 1,5 тысячи рублей в месяц. Затраты на покупку и установку счетчика окупаются за 3-4 месяца, заключил Шепс.