Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки, — заявил первый замглавы ведомства Евгений Забарчук .

Он добавил, что Федеральная служба судебных приставов, Пенсионный фонд РФ и Банк России уведомлены «об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства». По словам Забарчука, федеральный закон «Об исполнительном производстве» в настоящее время запрещает списывание единовременной выплаты на каждого ребёнка в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», в счёт долгов.