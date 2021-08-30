Надбавка за возраст: кто может получить допденьги

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал дополнительные выплаты к юбилеям для пенсионеров в возрасте 90 лет и старше. Люди, отметившие 90-летие, получат 15 тыс. рублей, 95-летие — 20 тыс. рублей 100-летие и далее ежегодно – 25 тыс. рублей.

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Какие еще надбавки и выплаты для пенсионеров существуют, читайте в материале «Рамблера».

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Надбавка по возрасту

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают федеральную надбавку по возрасту. Пенсия увеличивается на сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, которая ежегодно индексируется, сообщает сайт Пенсионного фонда России.

«Северные» надбавки

Повышенная пенсия положена тем, кто работал в регионах Крайнего Севера не менее 15 лет или на территориях, приравненных к ним, не менее 20 лет. В первом случае фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50 %, во втором — на 30%. Кроме того, эти люди имеют право на досрочную пенсию, сообщает ПФР.

«Сельские» выплаты

Людям, которые проработали в сельской местности более 30 лет, положена надбавка в виде 25 % от фиксированной выплаты в составе страховой пенсии, указывает ПФР.

Надбавки за особые заслуги

Доплаты к пенсии могут получать Герои России и Советского Союза, Герои Соцтруда и Герои Труда России, лауреаты Госпремий, олимпийские и паралимпийские чемпионы и люди, награжденные орденами. Размер выплат в зависимости от категории пенсионера может составлять 250-415% социальной пенсии, говорится на сайте ПФР.

Ежемесячные выплаты (ЕДВ)

Дополнительные выплаты могут получать ветераны, инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и другие пострадавшие от радиации. Также она положена бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и Советского Союза, Героям Соцтруда. Помимо надбавок, они имеют право на набор социальных услуг или выплату его денежного эквивалента.

Выплата за иждивенца

Доплата к пенсии положена тем, у кого на иждивении имеются несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения, пожилые родственники и другие нетрудоспособные лица. На одного члена семьи выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, сообщает ПФР.

Доплата до прожиточного минимума