На какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры

Россияне предпенсионного возраста - отдельная льготная категория граждан, которой полагается ряд льгот и гарантий. Об этом сообщили в отделении Пенсионного возраста по Республике Тыва.
«Право на предпенсионные льготы определяется индивидуально. В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключение - налоговые льготы, правом на них пользуются женщины начиная с 50 лет, мужчины с 55 лет», – указали в ПФР.
Предпенсионерам полагаются такие меры поддержки, как освобождение от одного из имущественных и земельных налогов, два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты, выплата пенсионных накоплений, гарантия трудовой занятости, бесплатное профессиональное переобучение, повышенное пособие по безработице (в 2021 году - 12 130 рублей в месяц).
Как отметили в ПФР, получение документа, подтверждающего право на льготы, от пенсионера не требуется. Нужно лишь подать заявление в ведомство, которое предоставляет льготу.
У федеральных льготников есть возможность каждый год менять форму получения набора социальных услуг (НСУ). Они могут рассчитывать на помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. При желании получить деньги взамен услуги можно подать соответствующее заявление в клиентскую службу ПФР, в МФЦ, через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.