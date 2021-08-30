На какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры

Россияне предпенсионного возраста - отдельная льготная категория граждан, которой полагается ряд льгот и гарантий. Об этом сообщили в отделении Пенсионного возраста по Республике Тыва.

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«Право на предпенсионные льготы определяется индивидуально. В большинстве случаев право на льготы появляется за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключение - налоговые льготы, правом на них пользуются женщины начиная с 50 лет, мужчины с 55 лет», – указали в ПФР.

Предпенсионерам полагаются такие меры поддержки, как освобождение от одного из имущественных и земельных налогов, два дня в год на диспансеризацию с сохранением зарплаты, выплата пенсионных накоплений, гарантия трудовой занятости, бесплатное профессиональное переобучение, повышенное пособие по безработице (в 2021 году - 12 130 рублей в месяц).

Как отметили в ПФР, получение документа, подтверждающего право на льготы, от пенсионера не требуется. Нужно лишь подать заявление в ведомство, которое предоставляет льготу.