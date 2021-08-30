Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Проезд в общественном транспорте Новой Москвы подешевеет с 1 сентября

Лера Букина
51 минуту назад

Власти Москвы приняли решение понизить цену на проезд в общественном транспорте Новой Москвы. Так, с 1 сентября будет отменено зонирование тарифов в наземном транспорте. Стоимость разовой поездки составит 42 рубля вместо 60-ти. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в «старую» Москву стоимость билета была значительно выше», — заявил Собянин.

Цена проездного «ТАТ на 30 дней» достигала 2070 рублей вместо 1240 рублей. Как пояснил мэр, из-за высоких тарифов снижалась популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин. Также наблюдались конфликты с контролерами в автобусах, которые следовали в зону Б.

Надбавка за возраст: кто может получить допденьги

Как отмечается, для поездок в ТАО разрешено использование обычных автобусных билетов. Для 70 тысяч пассажиров ежедневно поездки станут выгоднее. Для ездящих регулярно экономия составит более 800 рублей в месяц, говорится в сообщении мэра Москвы.

Москва заняла третью строчку в мире по уровню развития транспортной системы. Рейтинг составила авторитетная консалитинговая компания McKinsey. Российскую столицу смогли обогнать лишь Сингапур и Пекин. В прошлом составленном рейтинге 2018 года Москва заняла лишь шестое место.

Личный счет,Видео,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители