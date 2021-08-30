Власти Москвы приняли решение понизить цену на проезд в общественном транспорте Новой Москвы. Так, с 1 сентября будет отменено зонирование тарифов в наземном транспорте. Стоимость разовой поездки составит 42 рубля вместо 60-ти. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в «старую» Москву стоимость билета была значительно выше», — заявил Собянин.

Цена проездного «ТАТ на 30 дней» достигала 2070 рублей вместо 1240 рублей. Как пояснил мэр, из-за высоких тарифов снижалась популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин. Также наблюдались конфликты с контролерами в автобусах, которые следовали в зону Б.

Как отмечается, для поездок в ТАО разрешено использование обычных автобусных билетов. Для 70 тысяч пассажиров ежедневно поездки станут выгоднее. Для ездящих регулярно экономия составит более 800 рублей в месяц, говорится в сообщении мэра Москвы.