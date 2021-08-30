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Туристка пожаловалась на «конские цены» в Крыму

Анна Безрукова
33 минуты назад

Посетившая мыс Тарханкут в Крыму туристка из России поделилась впечатлениями о своем отдыхе в блоге «Под зонтиком» на площадке Яндекс.Дзен. Она написала, что у побережья только одно кафе, у которого нет конкурентов, а преодолевающие большие расстояния туристы хотят есть. Туристка подчеркнула, что кафе изначально позиционировалось как «бюджетное», но по факту все оказалось иначе.

«Взяли меню, где цены оказались конские, шурпа стоит как в ресторане — 300 рублей за порцию, — посетовала туристка. — Плов тоже стоил 300 рублей, но он был очень сухой, так что ребенок отказался его есть. Также была овощная резка по цене 200 рублей. Все это подавали на пластиковых тарелках. «Заказали мы еще лепешку, сок и чай. В целом за обед в этом кафе, где даже стулья из пластика, мы заплатили 1310 рублей», — отметила россиянка.

Она также подчеркнула, что такие цены ей не встречались даже в очень хороших кафе Крыма и Краснодарского края. Особо автор канала пожалела семьи с детьми, бравшие по минимуму, поскольку хотели есть, но «цены кусались».

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«Только есть и плакать», — подытожила автор, и отметила, что она любит Крым, но «не такой».

Ранее в АТОР сообщали, что отдых в Крыму подешевел. В частности, пакетные туры в Крым на сентябрь теперь стоят меньше на 40%.

По сведениям аналитиков, недельная путевка в Крым на двоих с перелетом из российской столицы, проживанием и питанием в первую неделю сентября будет стоить 31 тыс. рублей.
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