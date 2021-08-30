Туристка пожаловалась на «конские цены» в Крыму

«Взяли меню, где цены оказались конские, шурпа стоит как в ресторане — 300 рублей за порцию, — посетовала туристка. — Плов тоже стоил 300 рублей, но он был очень сухой, так что ребенок отказался его есть. Также была овощная резка по цене 200 рублей. Все это подавали на пластиковых тарелках. «Заказали мы еще лепешку, сок и чай. В целом за обед в этом кафе, где даже стулья из пластика, мы заплатили 1310 рублей», — отметила россиянка.