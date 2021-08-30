Для переболевших COVID-19 нашлась особая работа

Московская винотека SimpleWine открыла вакансию кависта (продавца-специалиста по алкоголю) с паросмией - искаженным восприятием запахов после COVID-19. Объявление опубликовано на портале HeadHunter.
«Симптом коснулся наших друзей, клиентов и коллег. Он портит жизнь любому человеку, а для кавистов и сомелье это драма, ведь нос является их рабочим инструментом», - отмечается в описании вакансии.
В SimpleWine заявили, что «оживление» обоняния - непростая, но решаемая задача. Компания решила дать кависту с паросмией возможность «перезапустить карьеру».
«Вместе с командой экспертов и коллег вы поработаете над возвращением радости наслаждения любимым вином в жизни многих людей», - подчеркнули в компании.
В обязанности нового сотрудника будет входить помощь клиентам с паросмией в выборе вина, участие в составлении особой винной карты для них вместе с сомелье и участие в мероприятиях винотек.
Работа - на полный день, с графиком 5/2 и плавающими выходными. В социальный пакет входит страховка со стоматологией, среди бонусов - специальные программы в фитнес-клубах и скидки на продукцию. Плюсом будет опыт работы в винных ресторанах.
Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям, столкнувшимся с паросмией после COVID-19, тренировать обоняние, нюхая эфирные масла с запахом лимона и гвоздики. Как https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-06-05/smell-training-can-help-some-patients писало агентство Bloomberg, эффективность «обонятельной тренировки» еще не доказана, но врачи отмечают, что хуже она сделать не может.
Джей Пичирилло, профессор отоларингологии из Медицинской школы Вашингтонского университета, заявлял агентству, что около 90 процентов пациентов с паросмией после ковида вернут нормальное обоняние, но десять процентов рискуют лишиться его навсегда.