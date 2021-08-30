Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Для переболевших COVID-19 нашлась особая работа

Мария Иванова
25 минут назад

Московская винотека SimpleWine открыла вакансию кависта (продавца-специалиста по алкоголю) с паросмией - искаженным восприятием запахов после COVID-19. Объявление опубликовано на портале HeadHunter.

Для переболевших COVID-19 нашлась особая работа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Симптом коснулся наших друзей, клиентов и коллег. Он портит жизнь любому человеку, а для кавистов и сомелье это драма, ведь нос является их рабочим инструментом», - отмечается в описании вакансии.

В SimpleWine заявили, что «оживление» обоняния - непростая, но решаемая задача. Компания решила дать кависту с паросмией возможность «перезапустить карьеру».

«Вместе с командой экспертов и коллег вы поработаете над возвращением радости наслаждения любимым вином в жизни многих людей», - подчеркнули в компании.

В обязанности нового сотрудника будет входить помощь клиентам с паросмией в выборе вина, участие в составлении особой винной карты для них вместе с сомелье и участие в мероприятиях винотек.

Работа - на полный день, с графиком 5/2 и плавающими выходными. В социальный пакет входит страховка со стоматологией, среди бонусов - специальные программы в фитнес-клубах и скидки на продукцию. Плюсом будет опыт работы в винных ресторанах.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям, столкнувшимся с паросмией после COVID-19, тренировать обоняние, нюхая эфирные масла с запахом лимона и гвоздики. Как https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-06-05/smell-training-can-help-some-patients писало агентство Bloomberg, эффективность «обонятельной тренировки» еще не доказана, но врачи отмечают, что хуже она сделать не может.

Джей Пичирилло, профессор отоларингологии из Медицинской школы Вашингтонского университета, заявлял агентству, что около 90 процентов пациентов с паросмией после ковида вернут нормальное обоняние, но десять процентов рискуют лишиться его навсегда.

Личный счет,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители