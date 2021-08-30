Для переболевших COVID-19 нашлась особая работа

Московская винотека SimpleWine открыла вакансию кависта (продавца-специалиста по алкоголю) с паросмией - искаженным восприятием запахов после COVID-19. Объявление опубликовано на портале HeadHunter.

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«Симптом коснулся наших друзей, клиентов и коллег. Он портит жизнь любому человеку, а для кавистов и сомелье это драма, ведь нос является их рабочим инструментом», - отмечается в описании вакансии.

В SimpleWine заявили, что «оживление» обоняния - непростая, но решаемая задача. Компания решила дать кависту с паросмией возможность «перезапустить карьеру».

«Вместе с командой экспертов и коллег вы поработаете над возвращением радости наслаждения любимым вином в жизни многих людей», - подчеркнули в компании.

В обязанности нового сотрудника будет входить помощь клиентам с паросмией в выборе вина, участие в составлении особой винной карты для них вместе с сомелье и участие в мероприятиях винотек.

Работа - на полный день, с графиком 5/2 и плавающими выходными. В социальный пакет входит страховка со стоматологией, среди бонусов - специальные программы в фитнес-клубах и скидки на продукцию. Плюсом будет опыт работы в винных ресторанах.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют людям, столкнувшимся с паросмией после COVID-19, тренировать обоняние, нюхая эфирные масла с запахом лимона и гвоздики. Как https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-06-05/smell-training-can-help-some-patients писало агентство Bloomberg, эффективность «обонятельной тренировки» еще не доказана, но врачи отмечают, что хуже она сделать не может.