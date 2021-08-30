Правительство России выделит более 454 млрд руб. на единовременные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Глава государства [президент РФ Владимир Путин] поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры», — подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что выплаты необходимо организовать таким образом, чтобы пенсионеры получили средства без дополнительных формальностей.

По словам Мишустина, данные выплаты в первую очередь призваны компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса.

Пенсионеры, которым выплаты приходят на банковскую карту, получат по 10 000 рублей уже 2 сентября. Точный срок озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве. Речь идёт о 30,7 млн российских граждан, сообщила она. Аналитики ранее отмечали, что новые социальные выплаты от государства приведут к небольшому ускорению инфляции.

Тем, кто получает пенсию на дому через почтальонов (12,7 млн человек), выплатят по 10 000 рублей одновременно с пенсией, указала Голикова. В Минтруде ранее отмечали, что это произойдёт после 3 сентября.

Вице-премьер также упомянула о школьных выплатах по 10 000 рублей. Власти уже начислили их абсолютному большинству (99,5%) детей школьного возраста. Общая сумма составила 202,8 млрд рублей. До конца года деньги получат ещё на 100 000 детей.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что всем российским пенсионерам, в том числе военным и работающим, разово выплатят по 10 000 рублей. Деньги придут и тем, кому положена пенсия по инвалидности. В эту категорию также входят дети-инвалиды и получатели пенсии по потере кормильца. Кроме того, было решено поощрить военнослужащих, силовиков и курсантов училищ выплатами по 15 000 рублей.

Регионы раздают деньги

После инициативы Владимира Путина о выплатах пенсионерам и военным некоторые регионы объявили о раздаче дополнительных денег другим категориям граждан. «Секрет» рассказывал, что педагогам школ, колледжей и детских садов в Тверской области выплатят по 10 000 рублей. Остальные сотрудники образовательных организаций получат по 5000 рублей.

В Ивановской области учителям школ и колледжей, воспитателям и педагогам дополнительного образования тоже разово выплатят по 10 000 рублей. Столько же получат соцработники. Кроме того, нянечкам в детских садах раздадут по 7000 рублей.

30 августа стало известно, что новые выплаты пенсионерам введут в Санкт-Петербурге. Они коснутся пенсионеров-долгожителей. Дополнительные выплаты от 15 000 до 25 000 рублей получат петербуржцы, которым исполнилось 90 и более лет.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат только те россияне, которые вышли на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда по Белгородской области.

Кроме того, пенсионер должен постоянно проживать в России.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России, — говорится в сообщении.

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщили об экономических последствиях разовых выплат пенсионерам и военным, а также ежемесячных выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. По данным аналитиков, выплаты приведут к незначительному росту доходов населения и стоимости антикризисных мер в отношении ВВП, ухудшат сбалансированность федерального бюджета и немного увеличат инфляцию.

АКРА оценило размер социальных антикризисных мер (выплаты пенсионерам и военным, а также выделение 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет) в 450–500 млрд рублей, из них более 90% придётся на выплаты пенсионерам. Эксперты выделили четыре направления среди экономических последствий выплат, сообщил ТАСС со ссылкой на аналитический комментарий агентства.

Выплаты приведут к росту номинальных располагаемых доходов населения на 0,8–0,9% в год (на 0,6–0,9% в реальном выражении). Если учитывать в расчётах только получателей выплат, то прирост составит более 5%. «В результате произойдёт краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения», — отметили аналитики.

Новые расходы ухудшат сбалансированность федерального бюджета на 0,4 процентного пункта (п. п.) ВВП. Это увеличение не будет критичным, считают в АКРА, а фактические доходы по итогам года могут быть на 3,5–4 процентного пункта ВВП выше изначально запланированных. В итоге даже с учётом новых выплат бюджет останется профицитным.

Среди макроэкономических факторов влияния выплат агентство отметило незначительное увеличение инфляции (не более чем на 0,2 п. п.). «Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведёт к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением», — пояснили аналитики.

Последний фактор — краткосрочный стимул для экономической активности. «Новые социальные выплаты приведут к дополнительному (по сравнению со сценарием без выплат) росту ВВП на 0–0,25 п. п., но эффект этот будет распределён между 2021 и 2022 годами», — говорится в комментарии.

«Секрет» рассказывал, что 17 августа правительство РФ выделило 21 млрд рублей на дополнительные ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Позже президент России Владимир Путин объявил о новых разовых социальных выплатах: по 10 000 рублей пенсионерам и по 15 000 рублей военнослужащим, курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов.

Разовую выплату в 10 тысяч рублей пожилые граждане РФ, скорее всего, «проедят» или потратят на квартплату, рассказала NEWS.ru заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Она отметила, что старикам «надо не подачки давать, а сделать нормальную пенсию».

Возможности для этого есть. У нас огромные ресурсы в нашей стране, от которых народу ничего не достаётся пока. Ну да, на месяц 10 тысяч сделают погоду, а потом жизнь продолжится. <...> Ну что можно купить на 10 тысяч рублей? Это $150. Я думаю, что у кого-то есть задолженность по квартплате, кто-то квартплату оплатит. Она у нас не слабая, в некоторых регионах немного не дотягивает до 10 тысяч, — добавила Пискунова.

По её словам, если пенсия превышает 20 тысяч рублей, то человек может и «отложить» обещанные 10 тысяч, а если пенсия 12–14 тысяч рублей, то выплату старики, скорее всего, потратят на заготовки продуктов на зиму — на закрутки. Пискунова также обратила внимание на неправильный рацион пожилых граждан.