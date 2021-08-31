Россияне оказались готовы потратить на гардероб школьника полмиллиона рублей

«Родители покупают нужные и ненужные канцтовары и очень много одежды. Такое ощущение, что с началом школы прошлая жизнь ребенка заканчивается. Им надо купить пять костюмов, десять платьев с жабо, бантами, которые дети фактически не носят. Есть люди, которые готовы инвестировать в школьный гардероб до полумиллиона рублей», — отметила она.