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Россияне оказались готовы потратить на гардероб школьника полмиллиона рублей

Мослентаиещё 3
26 минут назад

Московские родители оказались готовы заплатить за сборы ребенка в школу до полумиллиона рублей. По данным «Коммерсанта», основной статьей расходов оказались одежда и аксессуары.

Россияне оказались готовы потратить на гардероб школьника полмиллиона рублей
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

Уточняется, что сумма в полмиллиона не является пределом для россиян. Однако стандарты местных образовательных учреждений не позволяют москвичам особых вольностей в выборе школьной одежды. Например, одежду фирмы Burberry с характерным принтом в клетку могут запретить носить в школу. По словам консультанта в сфере детской моды блогера Марии Лысенок, многие родители пытаются выделить своего ребенка не только качеством одежды и статусностью бренда, но и количеством вещей.

«Родители покупают нужные и ненужные канцтовары и очень много одежды. Такое ощущение, что с началом школы прошлая жизнь ребенка заканчивается. Им надо купить пять костюмов, десять платьев с жабо, бантами, которые дети фактически не носят. Есть люди, которые готовы инвестировать в школьный гардероб до полумиллиона рублей», — отметила она.

Ранее стало известно, что средняя стоимость необходимых товаров для сбора ребенка в школу в Москве составила 25 790 рублей. Так, наиболее востребованной покупкой в этом году стал ноутбук, даже несмотря на то что школьники завершили дистанционное обучение.

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