В России спрогнозировали падение цен на телевизоры

Цены на ЖК-телевизоры начали падать после длительного роста, сообщает китайский портал IT Home со ссылкой на исследовательский институт Omnia.

Фото: ТАСС ТАСС

ЖК-телевизоры дорожали на протяжении последнего года из-за дефицита ЖК-панелей в мире. Во второй половине 2021 года тенденция была прервана - аналитики связывают это с конкуренцией между производителями и увеличением разрыва в прибыльности китайских и южнокорейских производителей.

Исследователи предполагают, что в ближайшие месяцы цены на телевизоры продолжат падать.

Аналитики отмечают, что снижение цен на ЖК-панели невыгодно крупным мировым производителям телевизоров. Всего несколько производителей окончательно определили цены на ТВ с панелями, купленными в июле. Большинство же не желают окончательно определять цены на продукцию до конца третьего квартала 2021 года.