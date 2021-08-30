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В России спрогнозировали падение цен на телевизоры

Вероника Полынина
1 час назад

Цены на ЖК-телевизоры начали падать после длительного роста, сообщает китайский портал IT Home со ссылкой на исследовательский институт Omnia.

В России спрогнозировали падение цен на телевизоры
Фото: ТАССТАСС

ЖК-телевизоры дорожали на протяжении последнего года из-за дефицита ЖК-панелей в мире. Во второй половине 2021 года тенденция была прервана - аналитики связывают это с конкуренцией между производителями и увеличением разрыва в прибыльности китайских и южнокорейских производителей.

Исследователи предполагают, что в ближайшие месяцы цены на телевизоры продолжат падать.

Аналитики отмечают, что снижение цен на ЖК-панели невыгодно крупным мировым производителям телевизоров. Всего несколько производителей окончательно определили цены на ТВ с панелями, купленными в июле. Большинство же не желают окончательно определять цены на продукцию до конца третьего квартала 2021 года.

На прошлой неделе тайваньский производитель чипов TSMC объявил о повышении цен на продукцию на 20% в декабре. Чипы TSMC используются в iPhone и iPad. Также дорогая электроника может увеличить стоимость автомобилей, считают аналитики.

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