Новая мера поддержки родителей заработает с 1 сентября

С первого сентября в России родители будут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребёнком. Так, сумма выплаты будет составлять 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работы. Об этом сообщают «Известия».

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Новая мера социальной поддержки коснётся родителей детей в возрасте до семи лет. При этом в министерстве труда отметили, что увеличение нагрузки на работодателей не произойдёт, так как все выплаты будут обеспечены напрямую из Фонда социального страхования.

Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведёт расчёты самостоятельно на основании данных больничного листка, — сообщил министр труда Антон Котяков.

Известно, что в сентябре также начнёт действовать «гаражная амнистия», которая позволит россиянам, владеющим гаражом, построенным до конца 2004 года, бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки земли под ними.