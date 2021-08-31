Работодателей призвали частично гасить ипотеку сотрудников

Для сохранения ценных кадров работодателям стоит оплачивать проценты по ипотеке за своих работников, заявил URA.RU член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
Как указал парламентарий, нужно прописывать в коллективных договорах, что бизнес берет на себя погашение процентной ставки. Это, по его мнению, в идеале должно касаться всех сотрудников.
«Или молодым семьям, молодым специалистам, победителям конкурсов профмастерства, многодетным семьям — тем категориям, которые приносят пользу для предприятия или для государства», — подчеркнул он.
Депутат отметил, что снижение текучки кадров – важный вопрос для бизнеса. За компенсацию сотрудник берет на себя обязательство отработать определенное время в компании, добавил Ветлужских. Одно из преимуществ такой меры – поднятие репутации предприятия.
Средний размер ипотечного кредита в России на первичном рынке за год вырос на 19% при росте доходов всего на 200 рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН. За прошедший год срок ипотечного кредитования вырос почти на полтора года и составил в среднем 20 лет и 4 месяца. Сумма займа выросла на 19% – с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года (по льготной программе 6,5% годовых).