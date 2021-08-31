Плюс ₽2 тысячи: пенсионерам приготовили подарок

Руководство ВТБ решило зачислить по 2 тысячи рублей всем пенсионерам, которые переведут зачисление своей пенсии на карту банка. Для этого гражданам необходимо оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ. Это необходимо сделать в период с 1 сентября по 31 октября 2021 года включительно. Об этом говорится в сообщении компании.
В банке подчеркнули, что перечисление выплаты станет дополнительной мерой финансовой поддержки пожилых россиян. Как отмечается, денежные средства смогут получить граждане, которые решили перевести выдачу пенсий в финансовое учреждение не позднее следующего календарного месяца после получения первой социальной выплаты.
«Мы хотим выступать не просто техническим провайдером по переводу пенсий, но и помогать клиентам дополнительными зачислениями. Именно поэтому мы приняли решение увеличить государственную выплату в размере 10 тысяч рублей со своей стороны на 20%, а также повысить для пенсионеров размер ставки на остаток по текущему счету до 7,5%, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в финансовом плане», – сказано в сообщении банка.
Единовременную выплату в 10 тысяч рублей российским пенсионерам, получающим пенсию на карту, направят в четверг, 2 сентября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.