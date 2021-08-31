Плюс ₽2 тысячи: пенсионерам приготовили подарок

«Мы хотим выступать не просто техническим провайдером по переводу пенсий, но и помогать клиентам дополнительными зачислениями. Именно поэтому мы приняли решение увеличить государственную выплату в размере 10 тысяч рублей со своей стороны на 20%, а также повысить для пенсионеров размер ставки на остаток по текущему счету до 7,5%, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в финансовом плане», – сказано в сообщении банка.