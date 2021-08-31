Эксперты предупредили о подорожании электроники

Тайваньская компания TSMC, являющаяся крупнейшим производителем чипов, сообщила о возможном повышении цен на компоненты для компьютеров, смартфонов, ноутбуков и планшетов. Об этом пишет «Российская газета». Рост стоимости одного чипа может составить до 20%. По мнению экспертов и ретейлеров, осенью это может отразиться на стоимости бытовой техники и электроники.

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Давать прогноз по конечному уровню цен продукции сложно из-за высокой волатильности на мировом рынке электроники, отметили в Минпромторге.

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Вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин считает, что рост цен осенью нельзя исключать. При этом, по его словам, драйвером роста цен на смартфоны станет выход новинок от компании Apple.

В «М.Видео - Эльдорадо» подтвердили зависимость розничных цен от ограничений, с которыми столкнулись производители. Однако в компании отметили, что цены зависят и от многих других факторов.

Стоимость смартфонов, ноутбуков и планшетов может повыситься к концу осени на 5%, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Причина – дефицит комплектующих.

«Сейчас у ретейлеров пока есть запасы на складах, но скоро они закончатся, поскольку технику традиционно закупают в том числе перед первым сентября. А новые устройства уже придут по обновленным ценам», – указывает он.

Осенью 2021 года вырастут цены на ноутбуки, что обусловлено подорожанием различных комплектующих, заявил Кирилл Погорелов, представитель компании Asus.

Не ожидает значительного подорожания ноутбуков гендиректор Acer Дмитрий Кравченко.

«Сохраняется дефицит определенных конфигураций начального и среднего ценового диапазона», – подчеркнул специалист.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что осенью техника подорожает приблизительно на 10% в зависимости от категории. Ценовой рост будет связан с мировой нехваткой компонентов. В 2022 году цены также будут расти на 10-15%, полагает он.