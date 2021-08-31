Путин распорядился выплатить военным по ₽15 тысяч

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Деньги переведут в сентябре.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил ранее, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим установлена с учетом ускорившейся инфляции в России. По его словам, уровень текущей инфляции оказался выше ожидаемого правительством.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа предложил осуществить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим.