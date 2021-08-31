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Путин распорядился выплатить военным по ₽15 тысяч

Лера Букина
1 час назад

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин распорядился выплатить военным по ₽15 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Деньги переведут в сентябре.

Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил ранее, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим установлена с учетом ускорившейся инфляции в России. По его словам, уровень текущей инфляции оказался выше ожидаемого правительством.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа предложил осуществить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим.

Также президент РФ предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей. Эти суммы должны стать мерой поддержки гражданам, понесших потери из-за ситуации в российской экономике, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

Личный счет,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Единая Россия,МВД,
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