Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России увеличится оплата больничного по уходу за ребенком. Об этом и других законодательных нововведениях читайте в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Повышенные выплаты по больничному

Видео дня

Оплата больничного по уходу за детьми до семи лет включительно с начала месяца составит 100% от среднего заработка родителя, независимо от стажа работы и формы лечения ребенка (амбулаторно или в больнице). Никаких дополнительных документов для этого не потребуется, Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно. Воспользоваться новой мерой смогут около 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

Оспорить штрафы с камер можно будет онлайн

Меняется порядок оспаривания штрафов, назначенных по показаниям видеокамер. Если раньше это можно было сделать при личной явке в управление ГИБДД или с помощью заказного письма, отправленного в ведомство, то теперь передать свое несогласие можно будет через сайт госуслуг. На возражения отводится десять дней с момента получения постановления о штрафе. Если автомобилист подписан на уведомления, постановление считается доставленным сразу после появления в личном кабинете. Если не подписан, то в течение недели после входа на сайт госуслуг. Если человек в отведенные сроки не посещал сайт, документ отправят по обычной почте, пишет «Парламентская газета».

Инвалиды смогут покупать средства реабилитации сами

С 26 сентября люди с инвалидностью смогут получить электронный сертификат для самостоятельного приобретения средств реабилитации, указанных в индивидуальной программе. Подать заявку можно будет через портал госуслуг. Сертификат можно будет использовать для совершения целевой покупки как в обычных магазинах, так и онлайн, пишут «Известия».

Мелкие аптеки смогут продавать лекарства онлайн

С начала сентября несетевые аптеки смогут продавать лекарства онлайн. Раньше это разрешалось только объединениям, в которых не меньше десяти торговых точек. При этом аптекам разрешили продажу лекарственных средств через маркетплейсы, но следить за соблюдением условий хранения и качеством препаратов будут они, а не торговые агрегаторы.

Новые правила в вузах

В новом учебном году меняются условия обучения в вузах. Новые правила позволят студентам получать несколько квалификаций за время обучения и переходить на другой факультет после первого курса. Для аспирантов возвращается обязательная предзащита диссертаций, сообщает пресс-служба Госдумы.

От финансовых организаций потребуют полной отчетности