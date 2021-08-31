Как накопить деньги на высшее образование ребенку

Желающим накопить на образование ребенка эксперты из группы «Открытие» советуют откладывать по 5 тысяч рублей сразу после его рождения. Об этом пишет «Прайм». Перечислять деньги можно либо на индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого можно получать налоговую льготу, либо вкладывать их в акции и облигации.
34% граждан России могут себе позволить откладывать необходимую сумму для получения высшего образования, 19% готовы оформить на эти цели кредит. Примерно 35% участников опроса рассчитывают только на бюджетное обучение. 13% россиян имеют необходимую сумму на высшее образование для себя или своих детей, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие», управляющей компании «Открытие» и «Открытие брокер».
«Если начать откладывать в момент рождения ребенка, у вас есть 16-18 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Для таких инвестиционных горизонтов лучше всего работает инвестирование в акции. По мере приближения к моменту начала обучения — за 3-5 лет до предполагаемого поступления в вуз — можно начать постепенно снижать долю акций в портфеле, заменяя их на более консервативные инструменты, например, облигации», — подчеркнул директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.
Если бы человек вложил 18 лет назад в российский рынок акций 100 тысяч рублей, сегодня у инвестора была бы сумма 1,75 миллиона рублей, привел пример эксперт. Этих денег хватило бы для оплаты обучения в МГУ, подчеркнул он.
Гендиректор «Открытие брокер» Юрий Маслов подсказал, как накопить на обучение в университете.
«Если родители хотят, например, на 20-летие скопить капитал на образование ребенка, то они могут начать с нуля и далее ежемесячно инвестировать по 5000 рублей. При среднегодовой доходности в 10%, например, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 миллиона рублей (если просто откладывать, то 1,2 миллиона)», – отметил Маслов.
При использовании ИИС можно каждый год получать от государства налоговую льготу в 52 тысячи рублей. Эти деньги можно реинвестировать и увеличивать капитал на образование, подытожил он.
Как заявил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров, покупка иностранной наличной валюты является вторым традиционным способом инвестирования для россиян. Однако сегодня, по словам эксперта, из-за снижения курса доллара о выгоде таких инвестиций говорить не приходится. Другое дело - приобретать валюту на долгий период (5-10 лет) для спасения рублевых средств от девальвации, отметил он.