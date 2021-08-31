Как накопить деньги на высшее образование ребенку

Желающим накопить на образование ребенка эксперты из группы «Открытие» советуют откладывать по 5 тысяч рублей сразу после его рождения. Об этом пишет «Прайм». Перечислять деньги можно либо на индивидуальный инвестиционный счет, с помощью которого можно получать налоговую льготу, либо вкладывать их в акции и облигации.

34% граждан России могут себе позволить откладывать необходимую сумму для получения высшего образования, 19% готовы оформить на эти цели кредит. Примерно 35% участников опроса рассчитывают только на бюджетное обучение. 13% россиян имеют необходимую сумму на высшее образование для себя или своих детей, свидетельствуют данные исследования банка «Открытие», управляющей компании «Открытие» и «Открытие брокер».

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«Если начать откладывать в момент рождения ребенка, у вас есть 16-18 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Для таких инвестиционных горизонтов лучше всего работает инвестирование в акции. По мере приближения к моменту начала обучения — за 3-5 лет до предполагаемого поступления в вуз — можно начать постепенно снижать долю акций в портфеле, заменяя их на более консервативные инструменты, например, облигации», — подчеркнул директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Если бы человек вложил 18 лет назад в российский рынок акций 100 тысяч рублей, сегодня у инвестора была бы сумма 1,75 миллиона рублей, привел пример эксперт. Этих денег хватило бы для оплаты обучения в МГУ, подчеркнул он.

Гендиректор «Открытие брокер» Юрий Маслов подсказал, как накопить на обучение в университете.

«Если родители хотят, например, на 20-летие скопить капитал на образование ребенка, то они могут начать с нуля и далее ежемесячно инвестировать по 5000 рублей. При среднегодовой доходности в 10%, например, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 миллиона рублей (если просто откладывать, то 1,2 миллиона)», – отметил Маслов.

При использовании ИИС можно каждый год получать от государства налоговую льготу в 52 тысячи рублей. Эти деньги можно реинвестировать и увеличивать капитал на образование, подытожил он.