С 1 сентября в России вступили в силу ряд изменений в законодательстве. Среди новшеств — «гаражная амнистия», увеличение размера больничных по уходу за детьми, упрощенные правила онлайн-продажи препаратов для аптек, а также разовые пенсионные выплаты. Подробно ознакомиться с ними можно в материале «Ленты.ру».

Новый учебный год

С началом нового учебного года изменения ждут российских школьников. Так, Минпросвещения и Рособрнадзор упорядочили график проведения контрольных работ. Теперь в одной параллели классов следует проводить контрольные по каждому предмету не чаще одного раза в две с половиной недели и не больше одной в день. Школам рекомендовано составить единый график проведения контрольных, в том числе региональных и федеральных. Расписание школам следует опубликовать на своих сайтах.

Кроме того, в российских школах начнут изучать финансовую грамотность. При этом она будет преподаваться не в качестве отдельного предмета, а в виде новых тем в рамках курса математики, окружающего мира, обществознания и географии. В подобном формате в другие школьные дисциплины внедрят темы по экологии, умению противостоять экстремистскому, террористическому и криминальному воздействию, патриотизм.

Для студентов вузов тоже подготовили нововведения. Теперь они смогут обучаться сразу нескольким квалификациям. Кроме того, после второго курса теперь можно менять факультет и профиль обучения. А аспирантам предстоит проходить обязательную предзащиту диссертаций.

Новшества для автолюбителей

С 1 сентября изменился один из дорожных знаков, предупреждающий водителей о камере. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» заменил знак 6.22 с точно таким же обозначением. Разница в том, что новый не указывает конкретное место работы камер, а лишь предупреждает о приближении к участку дороги, где проводится фотовидеофиксация — например, при приближении к населенному пункту.

Кроме того, автолюбители теперь смогут обжаловать штрафы ГИБДД удаленно через портал Госуслуг. Раньше для этого необходимо было отправлять письмо или посещать отделение Госавтоинспекции.

1 сентября в России началась «гаражная амнистия». Российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года. При этом такие гаражи должны располагаться на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Амнистия продлится с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года.

Онлайн-торговля лекарствами

С 1 сентября несетевые аптеки смогут дистанционно продавать медикаменты. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше предприниматели должны были иметь не менее десяти аптек на территории России, а также сайт компании. Теперь же они смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и продавать лекарства на их площадках.

Оплата больничных

Нововведения затронули и оплату больничных по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно. Теперь их размер составит 100 процентов от среднего заработка независимо от стажа родителей, а также от того, где лечат ребенка — в стационаре или амбулаторно. В 2021 году максимальная стоимость одного дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля.

Животные в поездах

Помимо этого, в России изменятся правила перевозки животных в поездах, сообщает РИА Новости. Ручных домашних животных, собак и птиц можно перевозить с собой в пассажирском вагоне (в клетке или ящике), как и раньше — с заготовленными ветеринарными документами и специальной накладную. А правила перевозки животных в грузовых вагонах изменились. К грузам могут быть причислены крупные и мелкие животные, рыбы, змеи и даже пчелы. Отправитель должен обеспечить животных безопасными для них самих и для окружающей среды кормами, емкостями для воды и подстилкой на весь путь следования (с запасом на случай непредвиденной задержки).

Выплаты пенсионерам и военнослужащим