В Сбере можно оформить кредит под залог квартиры без подтверждения дохода и занятости

Теперь Сбер предоставляет возможность оформить кредит на любые цели под залог квартиры без подтверждения дохода и занятости.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Сумма кредита может составить от 500 тысяч до 20 млн рублей, но не более 60% от стоимости квартиры. Взять кредит можно на срок до 20 лет с процентной ставкой от 9,9%.

Кредит можно использовать на любые цели, первоначальный взнос не потребуется.«Мы стремимся создавать комфортные условия для наших клиентов. Кредит под залог недвижимости — один из значимых продуктов, поэтому нам важно сделать его максимально удобным и простым, без лишних бумажных проволочек и бюрократии. Клиенты могут получить до 20 млн наличными на любые цели, при этом выбрать комфортный платеж на любой срок до 20 лет», — отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васёв.

Ранее СберБанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Зарплатные клиенты банка смогли получить наличные по ставке от 9,2%.