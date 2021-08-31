9 способов уменьшить размер платежа по ипотеке

Эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости о способах сократить размер платежа по ипотечному кредиту. По ее словам, это можно сделать и на этапе поиска программы, и на этапе обслуживания такого кредита.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая рекомендация – самостоятельно изучить все льготные ипотечные программы и рассмотреть возможность получения льготных условий.

Видео дня

Для получения индивидуальных условий кредитования с пониженной ставкой стоит сделать выбор в пользу того банка, в котором есть вклады, зарплатный проект.

Оформление страховки тоже дает возможность получить сниженный процент, указывает Дайнеко. Стоит учитывать, что купить страховку у банка может выйти дороже, чем непосредственно у страховой компании.

«В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем "страховом" предложении» – отметила эксперт.

Еще один способ – оформление ипотеки на максимально возможный срок. Тогда увеличится общая переплата, но при этом уменьшится ежемесячный платеж. При досрочном погашении следует уменьшать ежемесячный платеж, а не срок кредитования, советует Дайнеко.

Она также напомнила, что использование материнского капитала поможет снизить размер кредита. При этом нужно не забывать об обязательстве наделить долями членов семьи в течение шести месяцев после погашения кредита.

Шестой способ касается тех, кто уже выплачивает кредит, и может ежегодно возмещать НДФЛ. По закону гражданин может вернуть до 390 тысяч рублей на приобретенное жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Также можно рефинансировать кредитное обязательство, погасив кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом.

Дайнеко также рекомендует тем, кто оказался в трудной ситуации, потребовать у банка «ипотечных каникул». Их предоставляют один раз не более чем на полгода.

В крайнем случае у заемщика есть возможность обратиться за реструктуризацией. Однако он может столкнуться с отказом. Как отметила Дайнеко, это не самый выгодные вариант и пользоваться им нужно в исключительно сложных ситуациях.