Сколько россияне готовы платить за высшее образование

Примерно треть россиян готовы отдавать за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей. Вместе с тем только 4% опрошенных готовы платить за это более 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие», управляющей компании «Открытие» и «Открытие брокер». Также выяснилось, что 16% участников опроса могут себе позволить отдавать за учебный год в вузе по 100-200 тысяч рублей, 7% — 200-300 тысяч рублей.

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«Около 43% россиян считают, что высшее образование должно быть бесплатным. Чаще всего такой точки зрения придерживаются жители Южного федерального округа (54%), реже других — жители Урала (36%), а также Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 37%)», — сообщили специалисты.

Также исследование показало, что более половины респондентов (52%) не прибегали к кредитам для оплаты образования и делать этого не планируют. 44% опрошенных не оформляли кредит, однако допускают, что им придется это сделать в будущем. Уже оформили на эти цели кредит около 3% граждан.

Более чем у трети опрошенных (35%) есть высшее образование. Они работают по специальности. 30% респондентов никогда не работали по специальности. У 16% опрошенных нет высшего образования, и они жалеют об этом. Столько же не имеют диплома о высшем образовании, однако их это не тяготит.