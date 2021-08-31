Топ-5 вариантов бизнеса, которые могут «выстрелить» осенью 2021 года

Пандемия стала причиной многих проблем в экономике, однако это не пугает желающих открыть свое дело, поскольку желание стать независимыми и успешными берет верх. Эксперт бизнес-инкубатора РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Погожев назвал топ-5 перспективных коммерческих идей и направлений, которые могут принести неплохой доход уже этой осенью.

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В подборке оказался онлайн-бизнес из-за больших возможностей привлечения платежеспособной аудитории. Специалист указал на актуальность открытия интернет-магазина или работы через маркетплейсы. Также, по словам Погожева, благодаря новым форматам dark kitchen можно производить еду, фастфуд, диетическое питание и поставлять их напрямую клиентам, при этом наличие собственного ресторана или кафе не требуется. Также можно рассмотреть онлайн-образование. Начинающим предпринимателям стоит задуматься об узкоспециализированных областях, в частности вязании, кулинарии, йоге и многих других. Это позволит собрать свою аудиторию и монетизировать ее с помощью продажи онлайн-курсов, проведения вебинаров.

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На втором месте в рейтинге расположились агентства недвижимости. Эксперт отметил, что грамотные агенты всегда будут пользоваться спросом.

«Если вы разместите резюме агента недвижимости на популярном сайте поиска работы, от звонков не будет отбоя», – уверен Погожев.

Такой персонал активно ищут агентства, которые договариваются с собственниками помещений, застройщиками и арендодателями. Агентствам нужны продавцы, задачей которых является поиск клиентов. Комиссия в таком случае делится пополам между агентством и агентами, и речь идет о серьезных суммах.

Также в топ-5 попал вендинг. Как отмечают аналитики, этот рынок в России заполнен лишь на 20–30%. Можно заняться продажей контактных линз, продуктов питания, воды и даже одежды. Начать дело можно с 2–3 автоматов, подсказывает Погожев.

Можно также в качестве бизнеса рассмотреть фастфуд из-за перспективности и небольших затрат на старте.

«Люди постоянно хотят пробовать новое, и вариантов копирования у зарубежных коллег хоть отбавляй. Мини-пиццы, диетические шаурмы, боулы, чипсроллы и многое другое — все будет востребовано потребителем», – указал эксперт.

На пятом месте – индустрия красоты. Эта сфера отличается постоянным спросом и тенденцией к росту в экономически непростые времена.

«Это может быть и салон красоты, и барбершоп, и онлайн-курсы, и услуги на дому», – заявил Олег Погожев.

Кроме того, в плане стабильности этот бизнес выигрывает по сравнению с остальными.