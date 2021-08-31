Пассажирам московского метро дадут скидку до конца года

В Москве с 1 сентября начнет действовать акция, в рамках которой можно будет оплачивать проезд в метро, на МЦК и МЦД со скидкой. Она продлится до конца года. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы. Для того чтобы поездка обходилась дешевле, нужно расплачиваться банковскими картами «Мир» на турникетах в вестибюлях станций.
«В четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД - можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот», – цитирует портал руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
После оплаты на турникетах со счета будет списана полная стоимость поездки, а сумма скидки вернется автоматически на счет карты через несколько минут.
При оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка поездка будет стоить дешевле на 10 рублей. А скидка в 20 рублей предоставляется пассажирам, оплатившим проезд смартфоном, к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay привязана карта «Мир».
Также власти Москвы приняли решение понизить цену на проезд в общественном транспорте Новой Москвы. Так, с 1 сентября будет отменено зонирование тарифов в наземном транспорте. Стоимость разовой поездки составит 42 рубля вместо 60-ти.