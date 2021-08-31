Пассажирам московского метро дадут скидку до конца года

В Москве с 1 сентября начнет действовать акция, в рамках которой можно будет оплачивать проезд в метро, на МЦК и МЦД со скидкой. Она продлится до конца года. Об этом сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы. Для того чтобы поездка обходилась дешевле, нужно расплачиваться банковскими картами «Мир» на турникетах в вестибюлях станций.