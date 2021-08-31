Как получить максимальную прибыль от банковских карт

В некоторых случаях использование банковской карты не только более удобно, но и выгоднее, чем использование наличных денег, заявила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. Она назвала способы получения прибыли от банковских карт.

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«Если по зарплатной карте вы не получаете бонусы, но при этом вам она удобна, потому что рядом с домом или работой есть банкомат выпустившего карту банка, можно завести, допустим, плюс к ней кредитную карту другого банка, пользоваться ею и получать бонусы», – указала она.

Так, сняв деньги с зарплатной карты, можно пополнять кредитную, отмечает специалист. Также в том же банке можно оформить дебетовую карту, чтобы было удобнее пополнять кредитку. Это также даст возможность получать по ней дополнительные бонусы или процент на остаток, подсказала Никитина.

По ее словам, рассчитать необходимое количество карт можно исходя из конкретных задач. В частности, допускается оформление карты для формирования кредитной истории ради получения выгодной ставки по ипотеке или кредиту.

Также Никитина рекомендует пересматривать собственную внутреннюю финансовую систему раз в два-три года из-за того, что ситуация на рынке банковских услуг может меняться.