Финансист предсказал глобальную девальвацию валют

Оказать сопротивление растущей инфляции удастся инвесторам, у которых 10% активов составляет золото. Об этом заявил известный трейдер и основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус, передает Bloomberg.

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«На данном этапе 10% следует вложить в физическое золото. Глобальная девальвация валют в следующем году будет весьма значительной, учитывая невероятное количество «напечатанной» денежной массы», — предупредил Мобиус.

По его словам, важно иметь золотые активы, к которым всегда будет доступ.

Как пишет издание, из-за массовой вакцинации и восстановления экономики стоимость драгметаллов упала, при этом в начале пандемии она была на рекордных уровнях.

С начала 2021 года золото упало в цене на 4%, однако мировые запасы демонстрируют максимальные значения. Также отмечается, что Федеральная резервная система США занимается разработкой стратегии сокращения финансовых стимулов.

Инвесторы стали интересоваться другими активами, в частности, гособлигациями США, пишет Bloomberg. При сохранении процентной ставки их доходность будет больше, чем у золота.