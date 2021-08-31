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Финансист предсказал глобальную девальвацию валют

Лера Букина
41 минуту назад

Оказать сопротивление растущей инфляции удастся инвесторам, у которых 10% активов составляет золото. Об этом заявил известный трейдер и основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус, передает Bloomberg.

Финансист предсказал глобальную девальвацию валют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данном этапе 10% следует вложить в физическое золото. Глобальная девальвация валют в следующем году будет весьма значительной, учитывая невероятное количество «напечатанной» денежной массы», — предупредил Мобиус.

По его словам, важно иметь золотые активы, к которым всегда будет доступ.

Как пишет издание, из-за массовой вакцинации и восстановления экономики стоимость драгметаллов упала, при этом в начале пандемии она была на рекордных уровнях.

С начала 2021 года золото упало в цене на 4%, однако мировые запасы демонстрируют максимальные значения. Также отмечается, что Федеральная резервная система США занимается разработкой стратегии сокращения финансовых стимулов.

Инвесторы стали интересоваться другими активами, в частности, гособлигациями США, пишет Bloomberg. При сохранении процентной ставки их доходность будет больше, чем у золота.

Как заявил ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников, золото – актив, который после приобретения можно держать вечно. Однако существует проблема с колебанием его цены и с зависимостью от политики Банка России.

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