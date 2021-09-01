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Названы группы пенсионеров, которым увеличат пенсии в сентябре

News.ruиещё 2
41 минуту назад

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, которая входит в комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов, сообщила, что российским пенсионерам старше 80 лет, пенсионерам-опекунам, и жителям Крайнего Севера проиндексируют пособия. Как она отметила в беседе с URA.RU, на увеличение пенсий могут рассчитывать также жители приравненных к Крайнему Северу местностей.

В Госдуме раскрыли, кому повысят пенсии в сентябре
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look PressMaksim Konstantinov/Global Look Press

80-летние пенсионеры получат увеличение пенсии. Это связано именно с почтенным возрастом. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, — уточнила Бессараб.

Индексация касается также пенсионеров, на содержании которых находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники. Опекунов ранее приравняли к работающим пенсионерам, напомнила она. Им будут увеличивать выплату ежегодно.

Льготники также могут рассчитывать на определённую помощь государства. Они, например, имеют право на квоты на лекарства, путёвку на отдых, а также они могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте по так называемой монетизации льгот. На последнюю меру поддержки им государство выделяет средства в размере чуть больше 1200 рублей в месяц.

Минтруд пересмотрит правила получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Также министерство работает над изменениями правительственного постановления, которое позволит получать пособие несмотря на отсутствие дохода во время беременности.

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