Для ряда пенсионеров захотели ввести новое пособие

Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

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В своем обращении законодатель отметил, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы – при ощутимом снижении финансовых возможностей.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», – передает RT текст обращения.

Законодатель добавил, что введение предложенных мер могло бы стать значительной мерой поддержки данной категории пенсионеров и помогло бы им адаптироваться к новым условиям жизни.

Отмечается, что в соответствии с законодательством овдовевший пенсионер сегодня вправе перейти на пенсию умершего супруга.