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В России изменились правила оплаты больничного

Лера Букина
27 минут назад

Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа работника. Об этом сообщает РИА Новости.

В России изменились правила оплаты больничного
Фото: ТАССТАСС

По данным Министерства труда и социальной защиты, на увеличенные больничные могут рассчитывать более 1,5 миллиона родителей.

До этого пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком выплачивалось при лечении ребенка в амбулаторных условиях: за первые 10 календарных дней его получали в размере, определяемом в зависимости от страхового стажа родителя, за последующие дни – в размере 50% среднего заработка.

Если ребенок лечился в стационарных условиях, размер больничного зависел от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. 60% от среднего заработка выплачивали в том случае, если страховой стаж был менее пяти лет, 80% среднего заработка – от пяти до восьми лет, 100% среднего заработка – от восьми и более лет.

Изменится с 1 сентября и порядок предоставления льготникам набора социальных услуг. Теперь заявление о предоставлении набора либо отказе от него есть возможность подать через территориальный орган ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг, следует из совместного приказа Минтруда и Минздрава. Рецепт на необходимые лекарства можно получить в поликлинике по месту жительства или оформить в электронном виде.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью. В ходе своего выступления он также предложил направить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.

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