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Кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в сентябре

Лера Букина
47 минут назад

На индексацию пенсий в сентябре могут рассчитывать россияне, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионеры-опекуны, а также проживающие в районах Крайнего Севера. Об этом URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Кому из пенсионеров проиндексируют выплаты в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«80-летние пенсионеры получат увеличение пенсии. Это связано именно с почтенным возрастом. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Индексация затронет россиян-пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», — подчеркнула она.

Также прибавка полагается пенсионерам, содержащим ребенка до 18 лет или студента очной формы обучения. Изменения коснутся и льготной категории граждан. У них есть возможность получить лекарства, путевки, бесплатный проезд по так называемой монетизации льгот. Она представляет собой денежную компенсацию в размере чуть больше 1200 рублей в месяц.

«Пенсионеры могут как сохранить эту льготу, так и получить услуги», — сообщила Бессараб.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей российским пенсионерам, получающим пенсию на карту, направят в четверг, 2 сентября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

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