Ростуризм продлил срок продажи туров с кешбэком

Ростуризм принял решение продлить период продаж по программе туристического кешбэка на две недели – до 14 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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У туристов будет возможность купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. А в круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации, добавили в Ростуризме.

Завершение программы ранее было запланировано на 31 августа, однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей не были потрачены 400 млн рублей. Еще примерно 100 тысяч туристов смогут воспользоваться программой благодаря продлению продаж. Отрасли это принесет свыше 2 млрд рублей дополнительного дохода.

«У путешествий осенью — свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Самыми востребованными направлениями являются Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Популярны также оздоровительные туры на Алтай.

Первый этап программы туристического кешбэка стартовал в конце августа 2020 года. Тогда ее участниками стали около 60 тысяч человек. В середине октября стартовал второй этап программы, а в марте 2021 года – третий.