Подсчитаны ежегодные расходы на личный автомобиль

При суммировании основных статей расходов в первый год после покупки автомобиля владелец потратит в среднем 300 тысяч рублей с учетом налога, топлива, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и другого, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «АВИЛОН» Павел Червяков.
По его словам, в будущем траты уменьшатся. В частности, владельцу автомобиля не придется снова приобретать зимнюю резину, поскольку она прослужит не один сезон. Владение автомобилем таким образом может обходиться примерно в 200-250 тысяч рублей в год. В стоимость входит бензин при пробеге в 20-25 тысяч километров в год, указал эксперт.
«Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы», — подчеркивает Червяков.
Первой и ключевой статьей расходов является приобретение самого автомобиля, второй – способ покупки, то есть за счет собственных наличных денег или заемных средств у банка. Для управления автомобилем нужна страховка, напомнил специалист. Речь идет о двух статьях расходов – ОСАГО и Каско. Стоимость ОСАГО варьируется в зависимости от разных факторов. Речь идет о регионе, мощности мотора, стаже владения, марке и модели авто. Так, стоимость может достигать 3,5 или даже 15-17 тысяч рублей. Каско является процентом от цены на машину, отметил Червяков. Цены на зимнюю резину колеблются от 2,5-3 тысяч рублей и могут доходить до 25 тысяч рублей в зависимости от размера и бренда резины, указал эксперт.
Около 150 тысяч рублей придется потратить на допоборудование в премиальном сегменте. Червяков также напомнил о необходимости проходить плановое техническое обслуживание. На Volvo оно обойдется в 25-27 тысяч рублей. Его нужно проходить либо раз в год, либо каждые 20 тысяч километров.
Есть еще одна статья расходов – парковка, отметил эксперт. Он указал и на ежегодную оплату транспортного налога, который варьируется в зависимости от различных факторов.
И последней статьей расходов является топливо. Как указал Червяков, в среднем автомобили расходуют около 10 литров на 100 километров. Как подсчитал специалист, при умножении приблизительной стоимости бензина АИ 95 (50 рублей) на 10 выходит 500 рублей на 100 километров.
Как заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, россиянам, желающим в этом году приобрести новый автомобиль, следует отложить покупку на год–полтора. К этому времени ситуация с ценами и с дефицитом машин стабилизируется, считает он.