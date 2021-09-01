Подсчитаны ежегодные расходы на личный автомобиль

При суммировании основных статей расходов в первый год после покупки автомобиля владелец потратит в среднем 300 тысяч рублей с учетом налога, топлива, допоборудования, покупки зимней резины, страховки и другого, заявил агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «АВИЛОН» Павел Червяков.

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По его словам, в будущем траты уменьшатся. В частности, владельцу автомобиля не придется снова приобретать зимнюю резину, поскольку она прослужит не один сезон. Владение автомобилем таким образом может обходиться примерно в 200-250 тысяч рублей в год. В стоимость входит бензин при пробеге в 20-25 тысяч километров в год, указал эксперт.

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«Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы», — подчеркивает Червяков.

Первой и ключевой статьей расходов является приобретение самого автомобиля, второй – способ покупки, то есть за счет собственных наличных денег или заемных средств у банка. Для управления автомобилем нужна страховка, напомнил специалист. Речь идет о двух статьях расходов – ОСАГО и Каско. Стоимость ОСАГО варьируется в зависимости от разных факторов. Речь идет о регионе, мощности мотора, стаже владения, марке и модели авто. Так, стоимость может достигать 3,5 или даже 15-17 тысяч рублей. Каско является процентом от цены на машину, отметил Червяков. Цены на зимнюю резину колеблются от 2,5-3 тысяч рублей и могут доходить до 25 тысяч рублей в зависимости от размера и бренда резины, указал эксперт.

Около 150 тысяч рублей придется потратить на допоборудование в премиальном сегменте. Червяков также напомнил о необходимости проходить плановое техническое обслуживание. На Volvo оно обойдется в 25-27 тысяч рублей. Его нужно проходить либо раз в год, либо каждые 20 тысяч километров.

Есть еще одна статья расходов – парковка, отметил эксперт. Он указал и на ежегодную оплату транспортного налога, который варьируется в зависимости от различных факторов.

И последней статьей расходов является топливо. Как указал Червяков, в среднем автомобили расходуют около 10 литров на 100 километров. Как подсчитал специалист, при умножении приблизительной стоимости бензина АИ 95 (50 рублей) на 10 выходит 500 рублей на 100 километров.