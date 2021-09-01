Инвестор предостерег от покупки золота

Золото является тихой гаванью, когда на рынке наблюдаются высокая инфляция и низкие ставки. Это означает, что драгметалл перестает быть привлекательным при затухании проинфляционных факторов, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Он отметил, что сегодня на стоимость золота влияет любая информация, которая может стать причиной изменения монетарного курса ФРС США.

«ФРС оценивает два фактора при принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) — динамика рынка труда и инфляция. При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост», — указал эксперт.

Тогда американская валюта продолжит укрепление, и с учетом высокой обратной корреляции доллара и золота драгметалл может потерять позиции, полагает специалист.

Возможно, план секвестра объявят на заседании ФРС 22 сентября, а реализацию можно ждать к концу года, заявил инвестор.

Как отметил Зельцер, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет стремиться к минимальным показателям августа – к $1700.