Инвестор предостерег от покупки золота

Золото является тихой гаванью, когда на рынке наблюдаются высокая инфляция и низкие ставки. Это означает, что драгметалл перестает быть привлекательным при затухании проинфляционных факторов, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он отметил, что сегодня на стоимость золота влияет любая информация, которая может стать причиной изменения монетарного курса ФРС США.
«ФРС оценивает два фактора при принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) — динамика рынка труда и инфляция. При этом пристальное внимание уделяется темпам распространения пандемии и вакцинации. Если произойдет секвестр QE, реальные процентные ставки начнут рост», — указал эксперт.
Тогда американская валюта продолжит укрепление, и с учетом высокой обратной корреляции доллара и золота драгметалл может потерять позиции, полагает специалист.
Возможно, план секвестра объявят на заседании ФРС 22 сентября, а реализацию можно ждать к концу года, заявил инвестор.
Как отметил Зельцер, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет стремиться к минимальным показателям августа – к $1700.
Как заявил известный трейдер и основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус, оказать сопротивление растущей инфляции удастся инвесторам, у которых 10% активов составляет золото.