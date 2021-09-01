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Пенсионерам предложили платить новое пособие

Лера Букина
1 час назад

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Пенсионерам предложили платить новое пособие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам законодателя, одинокая пожилая женщина, потерявшая супруга-пенсионера, сталкивается не только с тяжелой психологической нагрузкой, но и всеми бытовыми проблемами с учетом ощутимого снижения финансовых возможностей.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — сказано в тексте обращения.

Как подчеркнул депутат, благодаря данной мере поддержки одинокие пенсионеры смогли бы адаптироваться к новым условиям жизни.

Отмечается, что согласно действующему закону овдовевший пенсионер имеет право перейти на пенсию умершего супруга.

Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на индексацию выплат в сентябре могут рассчитывать россияне, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионеры-опекуны, и проживающие в районах Крайнего Севера.

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