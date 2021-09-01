Сколько россияне потратили на цветы к 1 сентября

Траты россиян на цветы к 1 сентября в среднем составили 1,5 тысячи рублей, сообщил «Российской газете» директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Эпштейн. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе средняя цена на букет достигла 1,6 тысячи рублей, а в Тюменской области – 1,4 тысячи рублей. Жители Москвы потратили наибольшую сумму на букет – 2,5 тысячи рублей.
Наибольшим спросом пользовались розы, хризантемы, астры и георгины. Гладиолусы покупали чуть реже. Некоторые заменяли цветы букетами из конфет, однако такая альтернатива стоит дороже, подчеркнул специалист. Его стоимость составила 3 тысячи рублей или более.
Эпштейн отметил падение интереса к большому количеству букетов со стороны родителей и учителей. В этой связи многие классы предпочли купить один цветок от каждого ребенка – их складывали в общий букет.
Также учителям стали покупать цветы в горшке, а не срезанные растения. Они стоят меньше, чем средний букет, цены начинаются от 600 рублей.
Подорожание набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысило уровня инфляции. Так, на 4,1% год к году он подорожал для мальчиков, до 19,6 тысячи рублей, и на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей, – для девочек. Об этом говорится в сообщении Росстата. Как отмечается, в среднем за набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года родители отдали 19 тысяч 575 рублей против 18 тысяч 807 рублей в июле 2020 года. Набор для девочки-первоклассницы обошелся в 24 тысячи 123 рубля против 23 тысячи 218 рублей в июле прошлого года.