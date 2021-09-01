Сколько россияне потратили на цветы к 1 сентября

Подорожание набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысило уровня инфляции. Так, на 4,1% год к году он подорожал для мальчиков, до 19,6 тысячи рублей, и на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей, – для девочек. Об этом говорится в сообщении Росстата. Как отмечается, в среднем за набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года родители отдали 19 тысяч 575 рублей против 18 тысяч 807 рублей в июле 2020 года. Набор для девочки-первоклассницы обошелся в 24 тысячи 123 рубля против 23 тысячи 218 рублей в июле прошлого года.