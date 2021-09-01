Аудиторы подсчитали россиян с зарплатой больше ₽100 тысяч

Зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получают около 2,8 млн россиян, работающих в средних и крупных компаниях. Это 10,3% всех работников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Фото: ТАСС ТАСС

«В аналогичном допандемийном периоде, апреле 2019 года, численность занятых с таким уровнем заработков была на 45,6%, или в полтора раза меньше, и составляла 1,95 млн человек (7,2%, или каждый четырнадцатый сотрудник)», - указали аналитики.

Видео дня

Высокий оклад по большей части получают на нефтегазовом Севере, в регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах. Лидером стала Чукотка, где оклад 47% сотрудников составляет 100 тысяч рублей или более. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (44,5%), Ненецкий автономный округ (35,5%), Москва (34,8%), Магаданская область (34,3%), Сахалинская область (27,3%), Камчатский край (26,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (25,4%), Якутия (23,3%), Мурманская область (19,6%) и Санкт-Петербург (18%).

Как отмечается, в кавказских республиках и слабоиндустриализованных аграрных регионах зафиксирована наименьшая доля работников с зарплатами от 100 тысяч рублей. В первой десятке антирейтинга оказались Калмыкия (1,3%), Дагестан (1,4%), Ингушетия (1,4%), Мордовия (1,4%), Чечня (1,5%), Орловская область (1,5%), Кабардино-Балкария (1,6%), Карачаево-Черкесия (1,6%), Ивановская область (1,7%) и Марий Эл (1,8%).

Наибольшая доля граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей работает в отрасли добычи полезных ископаемых (добыча нефти, газа, угля, металлических руд и минералов) – 30,2%, в финансовой и страховой сфере – 29,5%, в области информации и связи – 27,7%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 22,6%, а также в строительстве – 17,4%.