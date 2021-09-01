Россияне переплачивают миллиарды за допопции при покупке автомобиля

Клиенты авторизованных дилерских центров переплачивают за автомобили не менее 61 млрд рублей в год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные BrandMonitor. В среднем из-за дополнительных опций стоимость машины увеличивается на 200–400 тысяч рублей, заявил глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников.

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«У клиента есть два выхода: переплачивать за дополнительные опции и оборудование, устанавливаемые в автосалоне, или вставать в очередь сроком от нескольких месяцев до года», — пояснил он.

200 тысяч рублей является условным минимумом, который сегодня переплачивает потребитель, отмечает Сергей Удалов из «Автостата».

Сообщается, что Kia K5 GT-line сегодня продается с наценкой в 455,1 тысячи рублей в сравнении с рекомендованной розничной ценой (2,4 млн рублей). Так, клиенту продадут автомобиль с резиновыми ковриками в салон, защитной сеткой для бампера, защитой картера и керамического покрытия корпуса.

Глава «Автодома» Андрей Ольховский отмечает, что в действительности отказаться от «допов» не представляется возможным в связи с тем, что они уже установлены на автомобиль. Раньше с опциями реализовывалось порядка 20–30% машин, а в настоящее время — около 99%.

В среднем для машины стоимостью более 5–6 млн рублей цена опции может составить еще около 1 млн рублей, а по некоторым брендам и моделям - 1,5 млн рублей, заявил источник издания среди дилеров. Что касается бюджетных моделей, то цена может отличаться на 300–600 тысяч рублей, отметил он.