Зеленский придумал, куда потратить семь годовых бюджетов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США представил американским аналитикам и журналистам «План трансформации Украины». Как сообщается на сайте главы государства, план включает более 80 проектов общей стоимостью в 277 миллиардов долларов.

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Зеленский заявил, что программу планируют профинансировать за счет государственного бюджета Украины, привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

По словам Зеленского, план рассчитывают выполнить за пять - десять лет.

В бюджете Украины на 2021 года предусмотрены доходы в 1,084 триллиона гривен (более 37 миллиардов долларов), расходы в 1,320 триллиона гривен, предельный объем дефицита бюджета - 246,6 миллиарда гривен (8,47 миллиарда долларов, 5,5 процента ВВП).

В июле 2021-го Верховная рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, в которую заложено постепенное уменьшение дефицита госбюджета - сначала до 3,5 процента от ВВП, затем до трех процентов, еще через год - до 2,7 процента.

Зеленский подчеркнул, что «План трансформации Украины» будут реализовывать «в условиях войны».

«У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину», - заявил президент.