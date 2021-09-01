Появились детали розыгрыша ₽100 млн среди вакцинированных

С 1 сентября по 1 декабря в России будет проходить розыгрыш денежных призов среди прошедших вакцинацию против COVID-19. Правила проведения лотереи и условия участия в ней определены постановлением правительства РФ, пишет «Российская газета».

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Будет разыграно 1000 наград по 100 000 рублей. Главное условие – пройти полный курс вакцинации и иметь запись в Едином регистре вакцинированных. Она подтверждается QR-кодом, который отображается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг.

Как отмечается, розыгрыш будет проходить путем случайного выбора таких записей. Еще одно важное условие – иметь банковскую карту МИР. Нужно указать ее номер и банковские реквизиты в своем личном кабинете при получении уведомления о выигрыше.

Сообщается, что отбирать выигравших по уникальному номеру записи в базе данных Единого регистра вакцинированных будет компьютерная программа.

Не имеет значение, какой вакциной был привит человек, уточнили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако те, кто сделал первую дозу, а потом заразился коронавирусом, не смогут принять участие в лотерее.

Выплаты будут направлены победителям в течение полугода с даты проведения лотереи.