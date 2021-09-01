Где и ради чего россияне скупают недвижимость за границей

С начала 2021 года россияне потратили на покупку недвижимости в Турции более 1 млрд рублей. В каких еще странах активно приобретают жилье граждане России и зачем — читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Болгария

Видео дня

Страна уже много лет популярна среди жителей России и стран СНГ. Как сообщает портал Prian, основная причина интереса — самая низкая в Европе цена жилой и коммерческой недвижимости. При этом покупатели жилья стоимостью выше 300 тыс. евро могут претендовать на вид на жительство, а получение долгосрочной визы облегчено для собственников недвижимости любой цены.

Испания

По данным Генерального нотариата страны, россияне входят в топ-5 покупателей самой дорогой недвижимости в Испании, несмотря на снижение общего количества сделок из-за коронавируса и жестких ограничений, пишет РБК. В Испании также существует инвесторский вид на жительство, но его порог выше — 500 тыс. евро.

Италия

По «Закону о равноправии» для совершения сделки с недвижимостью в Италии иностранцам не нужно разрешение от местных властей. Наличие собственности упрощает получение многократной визы. Оно не дает автоматического вида на жительство, но учитывается при его получении.

Греция

Недвижимость в Греции стоимостью выше 250 тыс. евро дает владельцу и его родным право на золотую мультивизу. Кроме того, в стране относительно дешевое жилье и низкие налоги.

Португалия

Владельцы недвижимости в Португалии также могут рассчитывать на золотую мультивизу. Порог вхождения в программу 350 тыс. евро. Кроме того, после пяти лет проживания в стране можно подать заявление на гражданство в порядке натурализации. При этом в стране достаточно либеральные законы относительно ипотеки для иностранцев.

Кипр