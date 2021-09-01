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Экономия на ЖКХ: власти рассказали москвичам об акции

Вероника Полынина
56 минут назад

Власти Москвы рассказали, как жители столицы могут сэкономить на оплате коммунальных услуг, штрафов и услуг Департамента городского имущества.

С 1 сентября у владельцев карт платежной системы «Мир» появилась возможность оплачивать счета без комиссии на сайте mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

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В рамках совместной акции Департамента информационных технологий Москвы и платежной системы «Мир» москвичи могут оплатить без комиссии счета ЕПД, штрафы за неоплаченную парковку, плату за эвакуацию и хранение автомобилей, а также пополнить лицевой парковочный счет и счет Департамента городского имущества Москвы. Последний необходим для внесения арендной платы за нежилые помещения, оплату по договору купли-продажи нежилого помещения, пеней по договору аренды нежилых помещений и других начислений.

Акция продлится до 31 августа 2022 года.

Москвичам также напомнили, что владельцы карты «Мир» могут пополнить счет карты «Москвенок» со скидкой 5%.

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