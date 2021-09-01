С 1 сентября у владельцев карт платежной системы «Мир» появилась возможность оплачивать счета без комиссии на сайте mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

В рамках совместной акции Департамента информационных технологий Москвы и платежной системы «Мир» москвичи могут оплатить без комиссии счета ЕПД, штрафы за неоплаченную парковку, плату за эвакуацию и хранение автомобилей, а также пополнить лицевой парковочный счет и счет Департамента городского имущества Москвы. Последний необходим для внесения арендной платы за нежилые помещения, оплату по договору купли-продажи нежилого помещения, пеней по договору аренды нежилых помещений и других начислений.