Кнопочные телефоны могут сами отправлять платные SMS

В «Лаборатории Касперского» рассказали о срытых функциях кнопочных телефонов, из-за которых аппараты могут самостоятельно отправлять платные SMS на приватные короткие номера. Об этом пишут «Известия».

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Как сообщил изданию исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев, эти опции можно разделить на два типа. Так, смартфон может отправлять SMS с информацией об активации телефона (IMEI). Кроме того, сообщения могут отправляться на короткие приватные номера - при этом цена отправки до десяти раз выше стоимости текстового сообщения по тарифу.

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Как рассказал эксперт, эта технология рассчитана на то, что владельцы таких телефонов не обладают высокой цифровой грамотностью и редко заказывают детализацию счета у оператора связи. При этом, по словам Чебышева, заказ детализации – единственная возможность узнать о вредоносной деятельности телефона.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рассылающие платные SMS троянцы интегрируются в кнопочные телефоны около 10 лет. Он сообщил, что сейчас около 30% всех активированных сотовых телефонов в стране приходится на кнопочные модели. При этом, по данным операторов, доля устройств, отправляющих платные SMS, составляет не более 2%.

Муртазин считает, что мода на такой функционал пришла, когда дисрибьюторы начали заказывать в Китае партии готовых телефонов и продавать их в своей стране под локальными брендами.

По мнению Чебышева, заказчиками таких технологий являются продавцы телефонов.

«Я склоняюсь к тому, что отправка SMS на короткие номера — это заказ компании-дистрибьютора, которая распространяет телефоны в той или иной стране. Изготовитель, как правило, легко соглашается на добавление любого функционала по заказу клиента. Создается хитрая схема получения теневой прибыли, в которую вовлекаются как агрегаторы коротких номеров, так и изготовители устройств», — пояснил эксперт.

По его мнению, для дистрибьюторов отправка платных SMS – дополнительный канал прибыли при продаже дешевых устройств.

Муртазин, наоборот, уверен, что это дело рук производителей. Причина – недостаточный контроль на фабрике или умышленные действия сотрудников небольших компаний-производителей с целью заработать.