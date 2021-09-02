Китайский лидер Си Цзиньпин недавно поставил во главу угла концепцию «общего процветания», еще одну формулу для обозначения перераспределения богатства, которая является частью возврата к основам коммунизма, отмечает портал Slate . В поле зрения правительства оказались не только технологические компании, но и супербогатые боссы. Магнаты умножают свои пожертвования, чтобы завоевать благосклонность власти.

По данным Bloomberg, пожертвования китайских миллиардеров в 2021 году уже на 20% больше, чем в прошлом году. «Больше всего их пугает то, что они не знают, сколько денег считается достаточным», — сказал один из руководителей благотворительной организации. Единственное, что они могут сделать, это узнать, сколько дали их коллеги, и попытаться сделать то же самое.