Китайский лидер Си Цзиньпин недавно поставил во главу угла концепцию «общего процветания», еще одну формулу для обозначения перераспределения богатства, которая является частью возврата к основам коммунизма, отмечает портал Slate. В поле зрения правительства оказались не только технологические компании, но и супербогатые боссы. Магнаты умножают свои пожертвования, чтобы завоевать благосклонность власти.
Настало время «регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы с высоким доходом к пожертвованиям». Богатым китайцам не потребовалось много времени, чтобы внезапно ощутить лихорадку благотворительности.
Так, Tencent пообещала 6,53 миллиарда евро на поддержку «общей программы процветания». Чэнь Лэй, директор Pinduoduo, тем временем объявил, что выделит 1,27 миллиарда евро на модернизацию сельского хозяйства и оживление сельских районов.
По данным Bloomberg, пожертвования китайских миллиардеров в 2021 году уже на 20% больше, чем в прошлом году. «Больше всего их пугает то, что они не знают, сколько денег считается достаточным», — сказал один из руководителей благотворительной организации. Единственное, что они могут сделать, это узнать, сколько дали их коллеги, и попытаться сделать то же самое.