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В списки невыездных включены 5,9 миллиона должников

Российская Газета
1 час назад

Любопытно, что в списки невыездных попадают и выходцы из других стран. В их отношении мера тоже оказывается эффективной. Например, судебные приставы Санкт-Петербурга добились взыскания уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей с 40-летнего уроженца Республики Таджикистан.

В списки невыездных включены 5,9 миллиона должников
Фото: ТАССТАСС

"Выяснилось, что гражданин неофициально работал таксистом и осуществлял поездки на своем автомобиле. В ходе проверки автотранспортного средства сотрудником ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району были выявлены неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. В итоге судом был назначен уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей", - рассказывают в ФССП.

Осудили мужчину по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Добровольно исполнять наказание суда гражданин не стал. Но после того, как не смог улететь на родину к отцу, пришел к приставам и сообщил об оплате штрафа.

В свою очередь один 26-летний житель Северной столицы заплатил миллион рублей - столько набежало штрафов ГИБДД - ради отдыха за границей. "В Западном отделе судебных приставов Приморского района ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу было возбуждено свыше 600 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, налогов, а также исполнительского сбора на общую сумму почти 1 миллион рублей. Неплательщик не торопился погашать задолженность, с 2019 года он лишь накапливал свои штрафы", - рассказывают приставы.

Пока границы были закрыты во время пандемии, лихач набрал штрафов ГАИ на миллион рублей

Вероятно, накоплению способствовала и пандемия: молодой человек не мог летать по миру, и потому летал по дорогам. Но как только некоторые страны стали открываться, нахождение в списках невыездных принесло парню многие печали. После того как он не смог улететь в долгожданный отпуск, молодой человек пришел к приставам и погасил дорожные долги.

Личный счет,ГИБДД,
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