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Зарплаты в российской стройотрасли за год выросли на 20%

ТАССиещё 3
13 часов назад

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заработная плата в сфере строительства в России за последний год выросла минимум на 20%. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме.

"За последний год зарплаты в строительной отрасли даже по государственным контрактам увеличились минимум на 20%. И это видно по сметам, документам, которые сегодня есть", - сказал Стасишин.

По словам замминистра, сегодня существует проблема профессиональных квалифицированных кадров не только с высшим, но и со средним специальным образованием. По всей стране есть высокий спрос на кадры в строительной отрасли, добавил Стасишин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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