Почти 6 млн россиян стали невыездными

Более 5,9 миллиона человек за полгода оказались в списках невыездных, из них 527 тысяч – алиментщики. Об этом сообщает «Российская газета». Суммарная задолженность граждан, которые не могут выехать за границу, составила более чем 4,8 миллиарда рублей.

Как отмечается, в списках невыездных оказываются выходцы из других стран. Издание сообщило о случае с взысканием судебными приставами Санкт-Петербурга уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей с 40-летнего уроженца Республики Таджикистан.

«Выяснилось, что гражданин неофициально работал таксистом и осуществлял поездки на своем автомобиле. В ходе проверки автотранспортного средства сотрудником ОГИБДД УМВД России по Василеостровскому району были выявлены неисправности, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. В итоге судом был назначен уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей», – сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Мужчина был осужден по статье 238 УК РФ за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Он оплатил штраф после неудачной попытки выехать на родину к отцу.

Также, как стало известно, жителю Санкт-Петербурга ради отдыха за рубежом пришлось заплатить один миллион рублей за штрафы ГИБДД.