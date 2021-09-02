Топ-5 специальностей с самыми высокими зарплатами

Зарплаты российских работников в июне по сравнению с маем увеличились в среднем на 4,6%. Размер средней номинальной начисленной зарплаты будет составлять 58,8 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Издание обратило внимание на неравномерное распределение прибавки среди работников разных профессий.
Сфера образования продемонстрировала наибольший рост июньских зарплат. Средний доход у педагогов и преподавателей достиг 61 тысячи рублей (+24,4%). На второй строчке - специалисты, занимающиеся добычей нефти и газа. Их доходы увеличились на 15,5% и в среднем составляют 180,7 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказались производители автотранспорта с ростом 14,7%. Их средняя зарплата оценивается в 54,3 тысячи рублей. На четвертой и пятой строчках расположились производители табачных изделий и специалисты по добыче полезных ископаемых с прибавкой в 14,7% (до 125,6 тысячи рублей) и 14,3% (114,4 тысячи рублей) соответственно.
Финансисты и страховщики, напротив, столкнулись с наибольшим сокращением доходов. Их средние зарплаты в июне упали к маю на 11,7%, составив 110,7 тысячи рублей. У рыболовов упал доход на 9,9% (до 108,1 тысячи рублей). В сфере транспортировки и хранения зарплаты в июне упали на 8,1% до 58,6 тысячи рублей.
Таким образом, в топ-5 самых денежных специальностей минувшего июня попали нефтяники и газовики, производители табачных изделий, занятые добычей полезных ископаемых, финансисты и страховщики, рыболовы.
Зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получают около 2,8 млн россиян, которые работают в средних и крупных компаниях. Это 10,3% всех работников, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.