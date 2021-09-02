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Топ-5 специальностей с самыми высокими зарплатами

Лера Букина
47 минут назад

Зарплаты российских работников в июне по сравнению с маем увеличились в среднем на 4,6%. Размер средней номинальной начисленной зарплаты будет составлять 58,8 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Издание обратило внимание на неравномерное распределение прибавки среди работников разных профессий.

Топ-5 специальностей с самыми высокими зарплатами
Фото: ТАССТАСС

Сфера образования продемонстрировала наибольший рост июньских зарплат. Средний доход у педагогов и преподавателей достиг 61 тысячи рублей (+24,4%). На второй строчке - специалисты, занимающиеся добычей нефти и газа. Их доходы увеличились на 15,5% и в среднем составляют 180,7 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказались производители автотранспорта с ростом 14,7%. Их средняя зарплата оценивается в 54,3 тысячи рублей. На четвертой и пятой строчках расположились производители табачных изделий и специалисты по добыче полезных ископаемых с прибавкой в 14,7% (до 125,6 тысячи рублей) и 14,3% (114,4 тысячи рублей) соответственно.

Финансисты и страховщики, напротив, столкнулись с наибольшим сокращением доходов. Их средние зарплаты в июне упали к маю на 11,7%, составив 110,7 тысячи рублей. У рыболовов упал доход на 9,9% (до 108,1 тысячи рублей). В сфере транспортировки и хранения зарплаты в июне упали на 8,1% до 58,6 тысячи рублей.

Таким образом, в топ-5 самых денежных специальностей минувшего июня попали нефтяники и газовики, производители табачных изделий, занятые добычей полезных ископаемых, финансисты и страховщики, рыболовы.

Зарплату от 100 тысяч рублей до вычета налога получают около 2,8 млн россиян, которые работают в средних и крупных компаниях. Это 10,3% всех работников, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Личный счет,Росстат,"Российская газета",
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