Росимущество одобрило новую меру поддержки россиян

Росимущество согласилось передавать нуждающимся россиянам часть задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Пономарева.

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Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Росимуществу передавать нуждающимся россиянам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или невостребованы на торгах в течение определенного периода. По мнению общественников, сейчас ценные товары уничтожаются партиями, в то время как малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Чиновники подчеркивают, что реализовать идею получится только после изменения законов. Для этого к обсуждению подключат таможенную службу и Минфин.