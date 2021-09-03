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Росимущество одобрило новую меру поддержки нуждающихся россиян

Ura.Ruиещё 4
1 час назад

Росимущество согласилось передавать нуждающимся россиянам часть задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Алексея Пономарева.

Росимущество одобрило новую меру поддержки россиян
Фото: URA.RUURA.RU

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Росимуществу передавать нуждающимся россиянам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или невостребованы на торгах в течение определенного периода. По мнению общественников, сейчас ценные товары уничтожаются партиями, в то время как малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Чиновники подчеркивают, что реализовать идею получится только после изменения законов. Для этого к обсуждению подключат таможенную службу и Минфин.

Ранее также сообщалось, что для малоимущих россиян хотят ввести систему продовольственно-лекарственных сертификатов, передает сайт MK.RU. Базовая сумма составит четыре тысячи рублей. Деньги на сертификаты выделят из федерального бюджета.

Личный счет,Алексей Пономарев,Росимущество,Федеральная таможенная служба,Минфин,газета "Известия",
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