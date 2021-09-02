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Маткапитал предложили тратить на ремонт и семейный автомобиль

Мария Иванова
56 минут назад

Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая предложила новые способы траты материнского капитала - на ремонт и большой автомобиль для всей семьи. Об этом сообщает News.ru.

Маткапитал предложили тратить на ремонт и семейный автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Буцкая рассказала, что новые варианты вложения материнского капитала она обсудила с президентом России Владимиром Путиным.

«Это то, что хочет сделать практически каждая семья перед рождением ребёнка, обновить ремонт, чтобы привести наследника в чистую, свежую квартирку», - отметила она.

По словам Буцкой, многие родители хотели бы расширить стандартную двушку, присоединив балкон или сделав зонирование комнаты.

Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, должен вмещать сразу три детских автокресла, добавила она.

Действие программы материнского капитала ранее продлили до 31 декабря 2026 года.

По правилам, вступившим в силу с 1 января 2020 года, семьи получают выплаты при рождении первенца. В 2021-м размер выплаты составил 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если выплату на первого семья не получала.

Маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита за жилье), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Личный счет,Владимир Путин,
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