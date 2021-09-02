Экономист назвал условие для начала «банковской паники»

Отмена НДС на покупку инвестиционного золота в России может стать причиной массового снятия средств с банковских вкладов и депозитов. Об этом, как пишет ИА DEITA.RU, заявил российский экономист Валентин Катасонов.

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Это приведет к настоящему «забегу на банки» или же просто к «банковской панике», из-за которой пострадает весь банковский сектор, указал специалист. В частности, его может ожидать системный кризис, предупредил Катасонов. Скупка гражданами России золота без налога может привести к крупному оттоку капитала из банков.

Катасонов считает, что именно из-за НДС на инвестиционный драгметалл люди не стремятся переводить накопления в золотые монеты или изделия. Однако его отмена изменила бы ситуацию, полагает эксперт.

Именно по причине осведомленности денежных властей о доверии людей золоту в качестве инструмента накопления денег они не идут на снятие этого налога, подытожил Катасонов.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью РИА Новости, что отменять НДС на инвестиционное золото можно только при условии исключительно прозрачного оборота драгметалла в электронной системе прослеживаемости. По его словам, при отмене НДС на какую-то часть золота освобожденный от налога драгметалл будет перетекать в ювелирную отрасль. Это, по его словам, «сейчас и происходит через разные мошеннические схемы».